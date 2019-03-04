04 Mart 2019, 15:14
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,601158 -2,17
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,551410 -0,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641496 -0,16
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024083 -0,07
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,197570 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014233 -1,70
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021563 -0,63
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,182310 -0,22
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,593258 -0,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,525762 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048432 -1,97
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093770 -1,88
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248184 -1,61
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,554727 -1,59
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,457931 -1,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043552 -1,02
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345190 -0,87
Halk Portföy Karma Fon 62,886490 -0,63
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017149 -0,63
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428723 -0,63
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028334 -1,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020454 -0,97
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040687 -0,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315775 -0,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,950593 -0,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032679 -0,46
TEB Portföy Altın Fonu 0,055095 -0,45
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022758 -0,45
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019389 -0,45
Deniz Port. Altın Fonu 0,028745 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Sek, Ekonomi
Kaynak: AA