05 Mart 2019, 14:58
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,638731 -0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,448706 -0,21
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021286 -0,13
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183456 -0,12
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,777732 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021393 -0,79
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,333890 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,009789 -0,64
İş Portföy İki. Değ. Fon 7,549823 -0,30
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,183880 -0,25
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020826 -0,04
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,574725 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030905 -0,67
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053080 -0,64
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016154 -0,60
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,941438 -0,57
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,992159 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,253419 -2,54
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,055738 -1,93
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,864194 -1,57
İş Portföy Altın Fonu 0,025212 -0,69
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019263 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA