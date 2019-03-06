Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,037647
|-0,65
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,023992
|-0,52
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041017
|-0,49
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,142708
|-0,42
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,056559
|-0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021607
|-0,33
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027901
|-0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,195951
|-0,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050223
|-0,17
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,331684
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,247516
|-0,85
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049205
|-0,76
|Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,107076
|-0,75
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,576809
|-0,73
|Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,778601
|-0,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,036820
|-1,15
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,344187
|-0,53
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,065129
|-0,37
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,653806
|-0,35
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,532455
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016055
|-0,61
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052756
|-0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030723
|-0,59
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,936089
|-0,57
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|0,986819
|-0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,063360
|-0,97
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028373
|-0,65
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054384
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032258
|-0,64
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,051811
|-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)