07 Mart 2019, 16:07
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022461 -0,33
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014470 -0,22
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,119751 -0,14
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,183716 -0,08
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,471855 -0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,155694 -0,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056649 -0,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045040 -0,50
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055357 -0,47
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025368 -0,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043788 -0,55
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,004044 -0,36
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,033887 -0,28
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,416295 -0,27
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017244 -0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,785499 -0,82
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040680 -0,36
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028479 -0,18
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316238 -0,17
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020243 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Araç, Ekonomi
Kaynak: AA