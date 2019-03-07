Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,159768
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022461
|-0,33
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014470
|-0,22
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,119751
|-0,14
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,183716
|-0,08
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,471855
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,155694
|-0,68
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056649
|-0,56
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045040
|-0,50
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055357
|-0,47
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025368
|-0,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043788
|-0,55
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,004044
|-0,36
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,033887
|-0,28
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,416295
|-0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017244
|-0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,785499
|-0,82
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040680
|-0,36
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028479
|-0,18
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,316238
|-0,17
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,020243
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç, Ekonomi
Kaynak: AA