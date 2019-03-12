Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,037911
|-0,59
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036697
|-0,43
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,048147
|-0,42
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,643643
|-0,41
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,690995
|-0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021821
|-0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,523841
|-0,15
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,396135
|-0,03
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,141138
|-0,02
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,336707
|-0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,364065
|-1,70
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,879537
|-1,54
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,050131
|-1,44
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110986
|-1,35
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,141219
|-1,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042444
|-1,06
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,961329
|-0,82
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,338976
|-0,79
|Halk Portföy Karma Fon
|62,174531
|-0,47
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,179907
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,450232
|-1,68
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,925131
|-1,20
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,278930
|-1,05
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,468664
|-0,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020358
|-0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,389610
|-0,22
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|205,282106
|-0,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,023072
|-0,04
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022902
|-0,03
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,626370
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)