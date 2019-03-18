Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,622243
|-0,16
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,277483
|-0,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|527,771189
|-0,10
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,528658
|-0,09
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,038299
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022061
|-0,72
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015047
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,076831
|-0,21
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045778
|-0,14
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071161
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,032791
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014269
|-0,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,892715
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç, Ekonomi
Kaynak: AA