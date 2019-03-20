Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Ekonomi
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024503
|-0,09
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,333877
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180640
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050912
|-1,26
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099542
|-1,25
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,907392
|-0,23
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,130663
|-0,20
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026783
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,328304
|-0,37
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,002212
|-0,32
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026600
|-0,21
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,906050
|-0,12
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,168587
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,861721
|-0,23
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031714
|-0,11
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016832
|-0,07
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015168
|-0,05
Kaynak: AA