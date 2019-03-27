Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|524,903363
|-3,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036502
|-2,84
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,600672
|-2,73
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,048556
|-2,71
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,643728
|-2,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022470
|-2,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,052007
|-2,47
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022822
|-2,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028569
|-2,29
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,182240
|-1,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034644
|-2,67
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026320
|-2,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089306
|-2,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|63,288277
|-2,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033924
|-2,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,065044
|-2,08
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016693
|-1,79
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041243
|-1,74
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,016128
|-1,71
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,627680
|-1,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020644
|-2,71
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,901167
|-2,70
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,024323
|-2,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032022
|-2,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,988726
|-2,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,811741
|-3,59
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|208,356863
|-3,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,717895
|-3,29
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029641
|-2,78
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033748
|-2,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)