Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577422
|-2,51
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,409519
|-1,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,170358
|-1,48
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020506
|-1,11
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|134,774453
|-1,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035632
|-0,17
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,236089
|-0,13
| Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018071
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,569371
|-1,13
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|29,295818
|-0,72
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021478
|-0,64
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,005755
|-0,36
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|126,852185
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014324
|-0,29
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031035
|-0,26
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,952298
|-0,16
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025570
|-0,09
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038830
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA