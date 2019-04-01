01 Nisan 2019, 14:57
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403208 -1,54 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403208 -1,54
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168183 -1,28
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037593 -1,03
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,858757 -0,74
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 133,834529 -0,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -2,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026438 -0,03
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,095434 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014305 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Araç, Ekonomi
Kaynak: AA