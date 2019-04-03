03 Nisan 2019, 15:44
»»

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041548 -0,88 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041548 -0,88
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024135 -0,86
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,792359 -0,86
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,143022 -0,76
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057516 -0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022101 -1,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022618 -1,05
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023401 -0,93
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,231566 -0,81
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028964 -0,64
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044034 -2,00
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086812 -1,84
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,862060 -1,19
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019035 -0,91
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,201717 -0,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,976677 -0,98
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066340 -0,72
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,175281 -0,72
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035533 -0,57
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,928709 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031688 -0,92
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016598 -0,84
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054527 -0,83
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,011419 -0,83
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,967162 -0,82
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,029397 -0,93
Garanti Portföy Altın Fonu 0,065564 -0,93
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023265 -0,92
HSBC Portföy Altın Fonu 2,053659 -0,91
ING Portföy Altın Fonu 0,025865 -0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Araç, Ekonomi
Kaynak: AA