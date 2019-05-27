Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025362
|-1,68
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,150635
|-1,46
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,043918
|-1,33
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,061250
|-1,32
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,905588
|-1,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023294
|-1,07
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023530
|-0,93
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023619
|-0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031234
|-0,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057469
|-0,79
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035465
|-1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,889720
|-1,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063805
|-0,86
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037097
|-0,61
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027148
|-0,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070485
|-1,39
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,020624
|-0,76
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,148122
|-0,48
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,062944
|-0,45
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010389
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022814
|-0,99
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,344488
|-0,92
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,159456
|-0,81
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,032394
|-0,72
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,083900
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,745262
|-0,93
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,572865
|-0,59
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|226,851147
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036070
|-0,38
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,221025
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)