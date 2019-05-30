Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052455
|-0,59
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,405405
|-0,53
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037102
|-0,48
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039534
|-0,34
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,020399
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,379587
|-1,73
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023302
|-1,05
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016383
|-0,75
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056800
|-0,58
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030909
|-0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077237
|-2,14
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041338
|-1,76
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036481
|-1,65
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073214
|-1,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034737
|-1,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,008700
|-1,28
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,915516
|-0,85
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,044257
|-0,56
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,008566
|-0,46
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,067275
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,035877
|-0,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034079
|-0,55
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,074591
|-0,55
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,030410
|-0,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022636
|-0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|TEB Portföy Altın Fonu
|0,060634
|-0,58
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,024924
|-0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031485
|-0,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021253
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035708
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)