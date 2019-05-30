30.05.2019 15:01
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052455 -0,59 Taaleri Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052455 -0,59
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,405405 -0,53
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037102 -0,48
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039534 -0,34
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,020399 -0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,379587 -1,73
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023302 -1,05
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016383 -0,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056800 -0,58
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030909 -0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077237 -2,14
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041338 -1,76
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036481 -1,65
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073214 -1,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034737 -1,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,008700 -1,28
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,915516 -0,85
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,044257 -0,56
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008566 -0,46
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,067275 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035877 -0,58
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034079 -0,55
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,074591 -0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,030410 -0,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022636 -0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,060634 -0,58
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024924 -0,57
Deniz Port. Altın Fonu 0,031485 -0,57
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021253 -0,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035708 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA