Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|568,551644
|-2,19
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060599
|-1,46
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036566
|-1,44
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,374673
|-1,28
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051822
|-1,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015519
|-5,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022869
|-1,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022704
|-1,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030502
|-1,32
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,350277
|-1,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076020
|-1,58
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040705
|-1,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061412
|-1,52
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072179
|-1,41
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035985
|-1,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,994269
|-1,42
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,024605
|-0,96
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,000187
|-0,84
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069691
|-0,77
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010341
|-0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,033448
|-1,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,054948
|-1,83
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,014587
|-1,54
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022315
|-1,42
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,015419
|-1,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,885221
|-2,06
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|219,658319
|-1,95
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,059506
|-1,86
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035053
|-1,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020864
|-1,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)