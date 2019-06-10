10.06.2019 15:03
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021608 -2,34 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021608 -2,34
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023452 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439329 -1,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099504 -0,43
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028060 -0,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016310 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,002679 -0,26
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022058 -0,25
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,270305 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi