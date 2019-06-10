Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021608
|-2,34
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023452
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,439329
|-1,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
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|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,099504
|-0,43
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028060
|-0,38
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016310
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,002679
|-0,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022058
|-0,25
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,270305
|-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi