Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|556,768611
|-1,62
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059913
|-0,36
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051320
|-0,24
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036270
|-0,21
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,492477
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023292
|-1,96
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014377
|-1,49
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055968
|-0,54
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030327
|-0,31
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021577
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,847908
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,099332
|-0,17
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,037356
|-0,10
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,984197
|-0,09
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028035
|-0,09
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|1,877771
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,033927
|-1,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,068956
|-1,32
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,026910
|-1,16
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,998510
|-0,42
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021981
|-0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,070311
|-2,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,220011
|-1,96
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|222,671678
|-1,78
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035576
|-1,46
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021141
|-1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)