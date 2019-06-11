11.06.2019 14:11
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,768611 -1,62
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059913 -0,36
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051320 -0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036270 -0,21
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,492477 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023292 -1,96
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014377 -1,49
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055968 -0,54
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030327 -0,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021577 -0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,847908 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099332 -0,17
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,037356 -0,10
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,984197 -0,09
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028035 -0,09
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,877771 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033927 -1,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,068956 -1,32
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,026910 -1,16
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,998510 -0,42
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021981 -0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,070311 -2,32
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,220011 -1,96
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 222,671678 -1,78
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035576 -1,46
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021141 -1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi