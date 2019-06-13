13.06.2019 14:12
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF558,104383-0,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013772-3,82
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023490-0,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021567-0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034640-0,96
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043843-0,83
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,086856-0,78
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,017873-0,72
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,986092-0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,514112-0,31
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,022797-0,27
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,331355-0,19
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,019076-0,10
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon72,787438-0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,561043-0,23
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,024884-0,01
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038059-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,122625-0,45
QNB Finans Portföy Altın BYF22,321264-0,07
Bizim Portföy Altın Katılım BYF224,064293-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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