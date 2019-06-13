Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|558,104383
|-0,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013772
|-3,82
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023490
|-0,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021567
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034640
|-0,96
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043843
|-0,83
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086856
|-0,78
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,017873
|-0,72
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,986092
|-0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,514112
|-0,31
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,022797
|-0,27
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,331355
|-0,19
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,019076
|-0,10
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|72,787438
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,561043
|-0,23
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024884
|-0,01
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038059
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,122625
|-0,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,321264
|-0,07
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,064293
|-0,03