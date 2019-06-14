Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021521
|-0,26
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,392471
|-0,03
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,038159
|-0,01
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,101139
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,582142
|-0,46
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,180619
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,449962
|-0,03
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,247913
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,067252
|-2,89
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042657
|-2,71
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084573
|-2,63
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048763
|-2,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017825
|-2,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,030148
|-1,87
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039188
|-1,76
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,239287
|-1,51
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,492684
|-1,42
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,327120
|-1,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037366
|-1,82
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024438
|-1,79
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,238677
|-1,56
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,293628
|-1,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,858793
|-1,49