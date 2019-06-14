14.06.2019 14:51
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,021521-0,26
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,392471-0,03
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu0,038159-0,01
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1011390,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,582142-0,46
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,180619-0,06
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,449962-0,03
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,247913-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,067252-2,89
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042657-2,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,084573-2,63
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,048763-2,53
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,017825-2,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,030148-1,87
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,039188-1,76
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,239287-1,51
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,492684-1,42
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,327120-1,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,037366-1,82
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,024438-1,79
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,238677-1,56
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,293628-1,52
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,858793-1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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