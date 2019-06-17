Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,430423
|-1,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,602355
|-1,06
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042757
|-0,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180299
|-0,85
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021650
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038559
|-0,47
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042489
|-0,39
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,099856
|-0,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084279
|-0,35
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017768
|-0,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016901
|-0,49
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022402
|-0,25
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,885957
|-0,15
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,592182
|-0,14
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016928
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,238254
|-0,32
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037280
|-0,23
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,960293
|-0,15
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012406
|-0,07
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014544
|-0,03