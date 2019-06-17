17.06.2019 15:22
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,430423 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,430423-1,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602355-1,06
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,042757-0,91
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,180299-0,85
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,021650-0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,038559-0,47
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042489-0,39
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,099856-0,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,084279-0,35
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,017768-0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,016901-0,49
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,022402-0,25
Deniz Port. Üç. Değ. Fon0,885957-0,15
Taaleri Portföy Değ. Fon0,592182-0,14
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,016928-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,238254-0,32
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,037280-0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,960293-0,15
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu0,012406-0,07
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu0,014544-0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Araç, Ekonomi

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