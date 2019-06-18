18.06.2019 16:14
Haberler» Ekonomi» Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043589 -0,44 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,043589-0,44
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,897396-0,38
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,395005-0,38
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,149730-0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,025291-0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014123-1,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023967-0,89
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023407-0,81
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056391-0,60
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021747-0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,036416-0,66
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041439-0,64
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026847-0,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077221-0,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073538-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,069618-0,40
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,018360-0,38
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,010470-0,28
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,046870-0,27
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,996302-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,034637-1,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,090638-1,22
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,045801-1,02
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,015796-0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,125182-0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036351-1,29
Fiba Portföy Altın Fonu0,021584-1,28
Deniz Port. Altın Fonu0,031995-1,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,025328-1,21
Ak Portföy Altın Fonu0,058202-1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
amerikan doları, döviz, araç, yatırım fonları, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:48 Biga'da yılın ilk buğdayı satıldı
17:48 "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"
17:47 Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde
17:43 Erzurum Ticaret Borsası
17:38 SunExpress uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı
17:37 ABD piyasaları Fed toplantısı öncesinde yükseldi
17:37 Malatya Ticaret Borsası