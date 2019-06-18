Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,043589
|-0,44
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,897396
|-0,38
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,395005
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,149730
|-0,37
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025291
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014123
|-1,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023967
|-0,89
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023407
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056391
|-0,60
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021747
|-0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036416
|-0,66
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041439
|-0,64
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026847
|-0,36
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077221
|-0,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073538
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069618
|-0,40
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,018360
|-0,38
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010470
|-0,28
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,046870
|-0,27
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,996302
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034637
|-1,25
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,090638
|-1,22
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,045801
|-1,02
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015796
|-0,39
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,125182
|-0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036351
|-1,29
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021584
|-1,28
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031995
|-1,23
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025328
|-1,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058202
|-1,21