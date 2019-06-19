19.06.2019 15:14
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,680135-0,42
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051992-0,33
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,039358-0,33
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,999757-0,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060533-0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021699-0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,036337-0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,992434-0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,005742-0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022190-0,39
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,289489-0,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,118634-0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF227,513087-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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