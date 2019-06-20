20.06.2019 14:44
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,436638-0,38
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,043368-0,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,611862-0,26
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,182488-0,18
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu142,553565-0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023941-0,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,603554-0,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,404777-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,027627-0,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,142156-0,43
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,897531-0,42
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,019253-0,32
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,209534-0,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,061306-1,06
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu31,272416-0,19
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,346968-0,18
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,017099-0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,028231-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,871393-0,47
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,976496-0,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,544200-0,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,096387-0,12
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,034716-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF22,677887-0,30
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,508503-0,25
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036427-0,15
Ak Portföy Altın Fonu0,058323-0,13
Fiba Portföy Altın Fonu0,021628-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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