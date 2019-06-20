Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,436638
|-0,38
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043368
|-0,26
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,611862
|-0,26
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182488
|-0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|142,553565
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023941
|-0,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,603554
|-0,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,404777
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027627
|-0,46
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,142156
|-0,43
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,897531
|-0,42
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019253
|-0,32
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,209534
|-0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,061306
|-1,06
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|31,272416
|-0,19
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,346968
|-0,18
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017099
|-0,13
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028231
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,871393
|-0,47
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,976496
|-0,41
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,544200
|-0,13
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,096387
|-0,12
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034716
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,677887
|-0,30
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,508503
|-0,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036427
|-0,15
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058323
|-0,13
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021628
|-0,12