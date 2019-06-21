21.06.2019 14:37
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051202 -1,82 İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051202-1,82
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,059618-1,59
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,038938-1,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,940673-1,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,049479-1,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055928-1,42
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,377651-1,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030417-1,02
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021729-0,59
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023936-0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062860-1,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,736414-1,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,036400-1,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073773-0,95
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041485-0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,985820-1,01
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,020319-0,72
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,041614-0,55
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,069636-0,52
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,521758-0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,021889-1,63
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,992455-1,53
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,268940-1,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,100839-1,08
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,784711-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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