Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051202
|-1,82
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059618
|-1,59
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,038938
|-1,29
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,940673
|-1,21
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,049479
|-1,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055928
|-1,42
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,377651
|-1,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030417
|-1,02
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021729
|-0,59
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023936
|-0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062860
|-1,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,736414
|-1,12
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036400
|-1,10
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073773
|-0,95
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041485
|-0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,985820
|-1,01
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,020319
|-0,72
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,041614
|-0,55
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069636
|-0,52
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,521758
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021889
|-1,63
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,992455
|-1,53
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,268940
|-1,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,100839
|-1,08
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,784711
|-0,19