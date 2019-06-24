Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027566
|-0,55
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|48,680790
|-0,48
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,140092
|-0,46
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,459227
|-0,45
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047853
|-0,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016218
|-0,30
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,096103
|-0,17
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028292
|-0,14
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|31,258338
|-0,14
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,859570
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,866528
|-0,46
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030587
|-0,24
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,744128
|-0,23
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,975651
|-0,08
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025229
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,731714
|-0,60