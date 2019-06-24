24.06.2019 14:25
Haberler » Ekonomi » Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,027566-0,55
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)48,680790-0,48
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,140092-0,46
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,459227-0,45
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,047853-0,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,016218-0,30
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,096103-0,17
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,028292-0,14
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu31,258338-0,14
Gedik Portföy Karma Fon0,859570-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,866528-0,46
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,030587-0,24
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,744128-0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,975651-0,08
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,025229-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,731714-0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Kar , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:23 Çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı
16:22 Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor
16:21 AB'den gıdada çifte standart araştırması
16:20 TMSF: Yaşar Grubu'nun TMSF'ye olan borcu ödendi
16:18 CHP Milletvekili Akın'dan Alman devine çağrı: "Balıkesir olarak bu yatırıma talibiz"
16:17 Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti
16:17 Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı