25.06.2019 15:34
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,387107-0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036939-0,75
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,059804-0,68
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon5,514359-0,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051483-0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,387448-0,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030457-0,74
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015181-0,73
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023933-0,71
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056187-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062789-1,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073818-0,77
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077614-0,73
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027279-0,73
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,861713-0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,016858-0,72
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,990923-0,36
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,048025-0,34
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,026412-0,15
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,069956-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,996537-0,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,021979-0,60
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,112435-0,45
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,283555-0,45
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038045-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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