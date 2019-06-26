26.06.2019 15:11
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,457375-0,94
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,045215-0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF555,479864-0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,189019-0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,639802-0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035531-0,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,246071-0,89
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027190-0,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062639-0,24
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF34,359801-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,100330-0,36
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,028348-0,27
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,017322-0,12
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,794078-0,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,026400-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,814269-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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