27.06.2019 14:50
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036890-0,48
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,386692-0,46
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,059966-0,42
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,061400-0,03
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051916-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024885-2,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,376375-0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056079-0,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030505-0,49
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,620497-0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,036439-1,52
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,094344-1,06
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041643-1,02
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,047548-0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,040854-0,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,120210-1,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,040786-0,51
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,052429-0,41
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,539287-0,40
HSBC Portföy Değ. Fon83,761713-0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,035866-1,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,132460-1,47
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,076718-1,22
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,876137-0,66
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,981531-0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF236,025448-1,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,022331-1,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037746-1,51
TEB Portföy Altın Fonu0,063806-1,50
ING Portföy Altın Fonu0,029062-1,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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