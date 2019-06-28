28.06.2019 14:43
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF556,477370-0,19
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,460065-0,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,640835-0,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu145,941596-0,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,189521-0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022235-0,25
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024870-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Taaleri Portföy Değ. Fon0,600585-0,11
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,272757-0,10
İş Portföy İki. Değ. Fon8,190444-0,05
Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon1,512644-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,127440-0,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,035712-0,43
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,072785-0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,578745-0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037568-0,47
İş Portföy Altın Fonu0,029152-0,45
Fiba Portföy Altın Fonu0,022230-0,45
ING Portföy Altın Fonu0,028931-0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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