01.07.2019 15:09
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021395 -2,39 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045395 -0,21 Ak Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,021395-2,39
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,045395-0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,189253-0,14
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu101,414143-0,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060006-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015257-2,22
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,024036-0,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056245-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,023951-14,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,470663-0,72
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,041063-0,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027398-0,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,789638-0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,242659-1,01
Gedik Portföy Karma Fon0,865313-0,41
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,016201-0,18
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon1,733855-0,02
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,052994-0,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022098-0,07
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,001527-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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