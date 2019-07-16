Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025297
|-0,99
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,043560
|-0,77
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,150287
|-0,50
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,060393
|-0,50
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,880968
|-0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015398
|-1,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,635826
|-0,42
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,284831
|-0,17
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,551289
|-0,16
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,677079
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099117
|-3,32
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050278
|-3,20
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040185
|-2,73
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,050882
|-2,53
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106446
|-2,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,136939
|-1,93
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,350140
|-1,39
|HSBC Portföy Değ. Fon
|85,609977
|-1,21
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041075
|-1,07
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,560263
|-1,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,877736
|-2,17
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,301241
|-2,11
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025811
|-1,75
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,879195
|-1,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,997117
|-1,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,271661
|-0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032607
|-0,28
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,062775
|-0,27
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028623
|-0,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,073082
|-0,26