16.07.2019 14:57
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025297 -0,99 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025297 -0,99
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043560 -0,77
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150287 -0,50
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060393 -0,50
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,880968 -0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015398 -1,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,635826 -0,42
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,284831 -0,17
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,551289 -0,16
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,677079 -0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099117 -3,32
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050278 -3,20
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040185 -2,73
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050882 -2,53
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106446 -2,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,136939 -1,93
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,350140 -1,39
HSBC Portföy Değ. Fon 85,609977 -1,21
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041075 -1,07
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560263 -1,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,877736 -2,17
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301241 -2,11
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025811 -1,75
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,879195 -1,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,997117 -1,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 2,271661 -0,30
Deniz Port. Altın Fonu 0,032607 -0,28
TEB Portföy Altın Fonu 0,062775 -0,27
ING Portföy Altın Fonu 0,028623 -0,26
Garanti Portföy Altın Fonu 0,073082 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Araç, Ekonomi

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