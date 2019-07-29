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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

29.07.2019 14:02 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036582 -0,88
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,938424 -0,82
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,379938 -0,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 543,556289 -0,76
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026564 -0,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021551 -1,36
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030038 -0,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025053 -0,69
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023583 -0,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,378379 -0,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036264 -1,40
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075790 -1,32
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026444 -1,13
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040606 -0,27
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073577 -0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,044562 -0,97
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071932 -0,81
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,985008 -0,42
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,765182 -0,39
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,065514 -0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035361 -1,31
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,115913 -1,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,066012 -1,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021919 -0,82
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,305792 -0,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021972 -1,34
Deniz Port. Altın Fonu 0,032604 -1,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,062795 -1,33
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025827 -1,33
ING Portföy Altın Fonu 0,028617 -1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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