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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

30.07.2019 14:21 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036369 -0,58
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 540,416608 -0,58
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,927536 -0,56
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,366941 -0,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026433 -0,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021377 -0,81
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024860 -0,77
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023425 -0,67
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029854 -0,61
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,364041 -0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,522914 -0,84
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063476 -0,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036257 -0,73
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073044 -0,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075411 -0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,979059 -0,60
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071555 -0,52
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,040911 -0,35
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010108 -0,21
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,062198 -0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021823 -0,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035211 -0,42
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,111481 -0,40
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,106407 -0,34
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,986939 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,443758 -0,80
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,040454 -0,57
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,014147 -0,56
İş Portföy Altın Fonu 0,028730 -0,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037037 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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