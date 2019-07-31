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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

31.07.2019 14:02 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035969 -1,10
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,907964 -1,02
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026165 -1,01
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044647 -0,96
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058397 -0,95
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023065 -1,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,330032 -1,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054574 -1,18
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029516 -1,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,515425 -0,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039545 -2,23
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025783 -2,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035639 -1,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071880 -1,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103929 -1,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,027748 -1,26
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042639 -1,11
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070844 -0,99
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,969876 -0,94
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256751 -0,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021608 -0,99
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,276054 -0,96
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,089065 -0,82
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,980607 -0,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035063 -0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,032327 -0,43
TEB Portföy Altın Fonu 0,062262 -0,43
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021787 -0,43
ING Portföy Altın Fonu 0,028376 -0,42
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025610 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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