Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,301953
|-0,74
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025582
|-0,73
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,043767
|-0,69
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,884775
|-0,64
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,060447
|-0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013440
|-2,34
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,205468
|-0,81
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025096
|-0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020528
|-0,35
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029053
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033545
|-1,74
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037463
|-0,78
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070731
|-0,55
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|60,651388
|-0,28
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,296718
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069510
|-0,65
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,957930
|-0,59
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,016921
|-0,30
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,243771
|-0,24
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,896234
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,021218
|-0,66
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039027
|-0,58
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021429
|-0,54
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,256287
|-0,53
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027242
|-0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,234210
|-0,25
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|235,890289
|-0,18