Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|525,866369
|-0,50
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,057976
|-0,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050567
|-0,32
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,277253
|-0,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,456307
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025198
|-0,95
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,634778
|-0,70
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,260634
|-0,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041827
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,026952
|-0,12
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,949643
|-0,11
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,293958
|-0,04
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,050953
|-0,03
|ING Portföy İki. Değ. Fon
|0,024215
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026567
|-0,29
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031059
|-0,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021229
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,237324
|-0,12
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,969476
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,461938
|-1,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,541895
|-1,01
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|236,140149
|-0,98