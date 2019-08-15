Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021676
|-0,71
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053473
|-0,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,215791
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,493481
|-0,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,288987
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057568
|-3,72
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032097
|-3,69
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023175
|-3,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066430
|-3,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|63,877325
|-2,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,714314
|-0,25
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006272
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,918591
|-0,33
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030976
|-0,27
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038246
|-0,26
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,921614
|-0,13
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,315098
|-0,11