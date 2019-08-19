Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,219785
|-0,81
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,935674
|-0,39
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059131
|-0,37
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,038904
|-0,35
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,063723
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025512
|-0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054463
|-0,23
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029132
|-0,23
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,659588
|-0,20
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,448023
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047683
|-2,71
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095248
|-2,62
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,996824
|-1,99
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018168
|-1,97
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019694
|-1,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,544688
|-0,78
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,936687
|-0,77
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,676064
|-0,77
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040141
|-0,66
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,071299
|-0,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036942
|-1,41
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,161587
|-1,08
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036849
|-1,08
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,104358
|-0,87
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021484
|-0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038756
|-1,12
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033912
|-1,10
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026878
|-1,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022879
|-1,09
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065498
|-1,09