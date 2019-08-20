Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,488616
|-0,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,688050
|-0,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,200624
|-0,22
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218674
|-0,13
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,200614
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025451
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094092
|-1,21
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105270
|-1,19
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047153
|-1,11
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,332233
|-0,96
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,053864
|-0,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,280035
|-0,76
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,277908
|-0,64
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,247824
|-0,28
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017050
|-0,23
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,672363
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,900385
|-0,33
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013011
|-0,19
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015379
|-0,16
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,290154
|-0,06
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,472406
|-0,02