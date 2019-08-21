Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,482390
|-1,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,198748
|-0,94
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,681923
|-0,89
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,217543
|-0,52
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|152,363864
|-0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040961
|-0,23
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,053787
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,018157
|-0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017848
|-0,17
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017022
|-0,16
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,023392
|-0,09
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,052948
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,173454
|-0,08