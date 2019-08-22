Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,098095
|-0,23
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043030
|-0,13
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023328
|-0,10
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,107442
|-0,08
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|105,710325
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,665948
|-0,07
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,223295
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,365343
|-1,55
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,119920
|-1,42
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,719146
|-1,37
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040429
|-1,30
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033883
|-1,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,740460
|-0,61
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,282720
|-0,48
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,248227
|-0,45
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040449
|-0,42
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006168
|-0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,290455
|-0,74
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036918
|-0,68
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,005651
|-0,54
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,898676
|-0,46
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,884010
|-0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,716735
|-0,08