Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023201
|-0,31
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,588510
|-0,28
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,668908
|-0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197441
|-0,10
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,676750
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013934
|-2,50
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022236
|-1,00
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021352
|-0,93
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,305557
|-0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056343
|-0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033680
|-3,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,589092
|-2,72
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,060366
|-2,61
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069925
|-1,77
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024385
|-1,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,985701
|-1,26
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,081626
|-0,13
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,029701
|-0,12
|Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,566100
|-0,03