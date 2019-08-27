Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,473581
|-0,74
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,671861
|-0,72
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,196736
|-0,36
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,089462
|-0,35
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,216310
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034665
|-0,59
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040347
|-0,46
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,139059
|-0,30
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034219
|-0,29
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024636
|-0,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,981952
|-0,38
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024202
|-0,31
|HSBC Portföy Değ. Fon
|87,150512
|-0,20
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,941518
|-0,16
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,102512
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,884128
|-0,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,304008
|-0,10
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,018638
|-0,04