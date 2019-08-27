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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,473581 -0,74 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

27.08.2019 14:06 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,473581 -0,74
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,671861 -0,72
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196736 -0,36
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,089462 -0,35
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216310 -0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034665 -0,59
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040347 -0,46
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,139059 -0,30
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034219 -0,29
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024636 -0,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981952 -0,38
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024202 -0,31
HSBC Portföy Değ. Fon 87,150512 -0,20
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,941518 -0,16
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,102512 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,884128 -0,60
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,304008 -0,10
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018638 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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