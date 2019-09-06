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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.

06.09.2019 14:22 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026318 -0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,231637 -0,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 -0,05
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,404513 -0,92
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,125184 -0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,832084 -0,19
İş Portföy İki. Değ. Fon 8,478432 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,025970 -0,06
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,487962 -0,03
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017094 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,430630 -2,99
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -1,66
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 252,180181 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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