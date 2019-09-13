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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

13.09.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF545,619307-1,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,053068-0,58
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061272-0,45
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,181693-0,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036105-0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014271-2,85
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022020-2,13
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056809-0,69
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030441-0,62
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,395360-0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036055-0,68
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040484-0,60
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073603-0,56
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063944-0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,831150-0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,996329-0,78
Tacirler Portföy Değ. Fon1,427491-0,45
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,105219-0,26
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,864674-0,22
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043096-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022289-0,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,350713-0,54
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,168933-0,43
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,012035-0,32
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,364331-0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,792630-0,94
Bizim Portföy Altın Katılım BYF248,549163-0,44
QNB Finans Portföy Altın BYF24,725146-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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