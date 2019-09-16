Haberler » Ekonomi » Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026405 -1,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç.

16.09.2019 14:00Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,026405-1,63
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060374-1,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,044968-1,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,154614-1,35
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu1,941713-1,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025734-1,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055946-1,52
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014104-1,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030155-0,94
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,378182-0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,874574-1,37
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035618-1,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063293-1,02
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025937-0,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073156-0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,071854-1,57
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,088234-0,72
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,990647-0,57
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,319918-0,53
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,280532-0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022041-1,11
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037486-1,05
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,326284-1,04
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,177020-1,01
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,121110-1,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,350050-2,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039402-1,14
TEB Portföy Altın Fonu0,066701-1,11
İş Portföy Altın Fonu0,030504-1,11
ING Portföy Altın Fonu0,030284-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:32 AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı
17:29 Kapalıçarşı'da altın
17:25 'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası
17:24 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik
17:22 Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü
17:20 Uşak Ticaret Borsası
17:20 Oğuzlar cevizi üreticinin yüzünü güldürdü