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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.

19.09.2019 15:00Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,143132-0,63
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,040289-0,63
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,302254-0,62
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,299387-0,61
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060453-0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014874-1,96
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022211-1,82
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023130-1,00
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056215-0,75
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,367182-0,69
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025604-1,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035493-1,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063286-0,85
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072802-0,81
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,901090-0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,990002-0,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,072324-0,41
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,092166-0,30
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon4,786608-0,08
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,316440-0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022109-0,73
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037414-0,68
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,118900-0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,174692-0,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,335845-0,60
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,469134-0,83
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027261-0,72
ING Portföy Altın Fonu0,030206-0,72
TEB Portföy Altın Fonu0,066548-0,71
Fiba Portföy Altın Fonu0,023200-0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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