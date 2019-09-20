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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

20.09.2019 13:48Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,704031-0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,205089-0,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,500529-0,12
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,023844-0,07
Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu250,688488-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,697327-0,27
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023101-0,13
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,246747-0,12
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,327858-0,07
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,541095-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050663-2,42
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099494-2,34
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,190383-2,10
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,399600-2,08
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,110660-2,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,418559-1,21
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,256421-1,07
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,042619-0,96
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,074660-0,89
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,622367-0,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,974358-1,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,353224-1,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,056331-0,91
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019030-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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