Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,704031
|-0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,205089
|-0,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,500529
|-0,12
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023844
|-0,07
|Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|250,688488
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,697327
|-0,27
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023101
|-0,13
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,246747
|-0,12
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,327858
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,541095
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050663
|-2,42
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099494
|-2,34
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,190383
|-2,10
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,399600
|-2,08
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110660
|-2,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,418559
|-1,21
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,256421
|-1,07
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042619
|-0,96
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,074660
|-0,89
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,622367
|-0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,974358
|-1,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,353224
|-1,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,056331
|-0,91
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019030
|-0,52