Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,309295
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,380792
|-0,24
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022240
|-0,21
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,538467
|-0,17
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,326239
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035201
|-1,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,318585
|-1,12
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,353772
|-0,70
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020685
|-0,63
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036383
|-0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,988313
|-0,39
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,074430
|-0,31
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,061458
|-0,17
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,322919
|-0,10
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,793098
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,052713
|-0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,653752
|-0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022163
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030651
|-0,01