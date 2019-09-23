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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

23.09.2019 14:02Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,309295-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,380792-0,24
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022240-0,21
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,538467-0,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,326239-0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035201-1,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,318585-1,12
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,353772-0,70
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,020685-0,63
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,036383-0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,988313-0,39
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,074430-0,31
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,061458-0,17
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,322919-0,10
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,793098-0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,052713-0,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,653752-0,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022163-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,030651-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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