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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları ING Portföy Bir.

24.09.2019 15:02Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu2,152531-0,05
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF551,755944-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,374557-0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040579-0,59
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,109906-0,58
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,678472-0,54
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,477412-0,52
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,020555-0,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,055364-0,57
Gedik Portföy Karma Fon0,925948-0,26
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,042601-0,15
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,469810-0,14
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,025076-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,970927-0,56
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,352729-0,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,049145-0,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,651604-0,13
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019051-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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