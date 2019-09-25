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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

25.09.2019 13:52Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035708-1,20
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,294327-0,97
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060722-0,74
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,053061-0,68
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,953222-0,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014648-3,34
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022802-1,83
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030173-0,83
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022151-0,82
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026065-0,77
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034327-2,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025351-1,93
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,388049-1,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062205-1,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071997-1,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,048788-0,62
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,073067-0,41
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,102051-0,26
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,030404-0,04
İş Portföy Bir. Değ. Fon76,748075-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022121-0,74
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,339283-0,67
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037847-0,65
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,185895-0,62
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,129895-0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,271976-0,98
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039728-0,68
Deniz Port. Altın Fonu0,034669-0,68
Fiba Portföy Altın Fonu0,023441-0,68
TEB Portföy Altın Fonu0,067455-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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