Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035708
|-1,20
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,294327
|-0,97
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060722
|-0,74
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053061
|-0,68
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,953222
|-0,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014648
|-3,34
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022802
|-1,83
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030173
|-0,83
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022151
|-0,82
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026065
|-0,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034327
|-2,63
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025351
|-1,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,388049
|-1,85
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062205
|-1,82
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071997
|-1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,048788
|-0,62
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,073067
|-0,41
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,102051
|-0,26
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030404
|-0,04
|İş Portföy Bir. Değ. Fon
|76,748075
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022121
|-0,74
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,339283
|-0,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037847
|-0,65
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,185895
|-0,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,129895
|-0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,271976
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039728
|-0,68
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034669
|-0,68
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023441
|-0,68
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067455
|-0,68